Președintele Franței, Emmanuel Macron, va vizita China la începutul lunii aprilie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă, 25 februarie, că va vizita China la începutul lunii aprilie. Anunțul a fost făcut în cadrul vizitei lui Macron la Salonul agriculturii organizat la Paris, potrivit AFP.

Astfel, în contextul declarației Chinei privind necesitatea discuțiilor de pace urgente și a publicării planului Beijingului pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Macron a declarat că pacea este posibilă doar dacă „agresiunea rusă este oprită, trupele sunt retrase și suveranitatea teritorială a Ucrainei şi a poporului său este respectată”, potrivit AFP.

#BREAKING Macron says will visit China in ‘early April pic.twitter.com/PcOy4jjRO0