Președintele american Joe Biden a semnat legea „Lend-lease”, care va accelera procedura de acordare a ajutorului pentru Ucraina

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a semnat luni, 9 mai, o lege care permite accelerarea expedierii de echipamente militare în Ucraina. Este vorba despre legea „Lend-lease”, care va funcționa similar cu legea Lend-Lease din cel de-al Doilea Război Mondial, când Statele Unite au furnizat aliaților săi arme, echipamente militare și alimente.

Potrivit proiectului de lege, președintele Statelor Unite „poate autoriza guvernul să împrumute sau să închirieze active de apărare Ucrainei și altor țări est-europene afectate de invazia Ucrainei de către Rusia, pentru a ajuta la întărirea apărării acestor țări și pentru a proteja civilii de potențiale atacuri sau agresiune continuă din partea Rusiei”.

Astfel, legea respectivă presupune nu doar livrare de armament, ci oferirea ajutoarelor sub orice formă, în funcție de necesitățile Ucrainei.

Președintele american Joe Biden a scris pe pagina sa de Twitter că „acest proiect de lege oferă un alt instrument important în eforturile noastre de a sprijini Ucraina și poporul său în lupta lor pentru a-și apăra țara și democrația împotriva războiului brutal al lui Putin”.

This afternoon, I signed the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 into law. This bill provides another important tool in our efforts to support Ukraine and its people in their fight to defend their country and democracy against Putin’s brutal war. pic.twitter.com/7ojQj6Vt5C

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a mulțumit Statelor Unite și lui Joe Biden pentru relansarea programului de ajutor. „Semnarea legii Lend-Lease este un pas istoric. Sunt convins că noi vom învinge împreună. Și vom apăra democrația în Ucraina. Și în Europa. La fel ca acum 77 de ani”, a scris Zelensky pe Twitter.

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today’s signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago.