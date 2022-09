Președinta R. Moldova și alți șefi de stat din întreaga lume și-au exprimat tristețea în legătură cu decesul reginei Elisabeta a II-a

Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de condoleanțe pentru poporul Marii Britanii după anunțul Palatului Buckingham despre trecerea în neființă a reginei Elisabeta a II-a.

I share the sorrow of the British nation – and the world – at the passing of her Majesty Queen Elizabeth II.



Her remarkable lifetime service, inspiring leadership & dedication for peace have defined generations.



My thoughts are with the @RoyalFamily and people of the UK.