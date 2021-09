Premierul României Florin Cîțu a fost ales președinte al Partidul Național Liberal

Premierul României Florin Cîțu a câștigat sâmbătă, 25 septembrie, cursa pentru șefia Partidului Național Liberal (PNL). Premierul României, susținut de președintele Klaus Iohannis, s-a impus în fața contracandidatului său Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și actualul președinte al partidului, scrie presa de peste Prut.

Potrivit sursei citate, aproape cincii mii de delegați din toată România și-au exprimat opțiunea de vot. Actualul prim-ministru al României a obținut 2 878 voturi, în timp ce contracandidatul său, Ludovic Orban, a obținut doar 1 898 voturi.

Alegerea lui Florin Cîțu în fruntea Partidului Național Liberal (PNL) poate prelungi criza politică din România. USR PLUS condiționează revenirea în coaliția de guvernarea, alături de PNL și UDMR, de plecarea lui Florin Cîțu din funcția de prim-ministru al României, lucru puțin probabil după ce acesta a fost ales președinte al PNL.

USR PLUS a anunțat că nu îl mai sprijină politic pe Cîțu pentru funcția de premier și astăzi a reiterat faptul că nu va reveni la guvernare dacă Cîțu rămâne premier. Pe 1 septembrie, premierul Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern programul Anghel Saligny, în valoare de 10 miliarde de euro, dedicat primăriilor. USR PLUS s-a opus, iar ședinţa a fost suspendată. În aceeași zi, premierul Cîțu l-a demis pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu avizase proiectul de ordonanță privind programul Anghel Saligny. Pe 2 septembrie USR PLUS a cerut demisia prim-ministrului și a amenințat cu depunerea unei moțiuni de cenzură, pe care a și depus-o la parlament pe 3 septembrie, cu voturi de la parlamentarii AUR.

Florin Cîțu Florin s-a născut la 1 aprilie 1972 în judeţul Vâlcea. Este licențiat în științe economice și a absolvit Grinnell College din Iowa, SUA, în 1996. Pregătirea academică a acestuia a continuat cu un masterat în științe economice în cadrul Iowa State University și un doctorat la aceeași universitate, în macroeconomie și afaceri internaționale.

A fost bancher, jurnalist, iar din 2016 este senator PNL de București. A ocupat funcția de ministru al Finanțelor în Guvernul Orban, în perioada 4 noiembrie 2019 – 23 decembrie 2020.

Florin Cîțu a mai fost desemnat de președintele Klaus Iohannis drept candidat la funcția de prim-ministru al României în februarie 2020, în ceea ce părea la vremea respectivă un pas spre declanșarea alegerilor anticipate, însă și-a retras candidatura cu câteva ore înainte de votul de învestitură din parlament, din cauza pandemiei și abandonării planului de anticipate. Ulterior, Cîțu a fost reînvestit ca ministru al Finanțelor Publice în Guvernul Orban.

Pe 22 decembrie 2020 a fost nominalizat de Președintele Klaus Iohannis pentru a forma un nou guvern, după ce Ludovic Orban, fostul prim-ministru, și-a asumat responsabilitatea pentru clasarea pe locul doi a PNL în alegerile parlamentare și a demisionat din funcția de premier.

Prim-ministrul român Florin Cîțu și-a asumat coordonarea campaniei de vaccinare anti-Covid, fapt ce a generat unele tensiuni cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. Pe 14 aprilie, Florin Cîțu i-a demis pe Vlad Voiculescu și pe secretarul de stat Andreea Moldovan. Acest lucru a provocat o reacție din partea USR PLUS, care inițial a cerut demisia premierului, după care a revenit asupra acestei solicitări.

Pe 11 august, Premierul român Cîțu a recunoscut că, în urmă cu 20 de ani, a făcut două zile de arest în SUA, după ce a fost prins la volan sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, a admis faptul că nu a discutat acest subiect cu președintele Iohannis înainte să fie desemnat premier.