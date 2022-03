Premierii Cehiei, Poloniei și Sloveniei au ajuns la Kiev pentru a discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky

Premierii Republicii Cehe, Poloniei şi Sloveniei s-au deplasat marţi cu trenul la Kiev pentru a arăta sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, scrie digi24.ro.

Cei trei se întâlnesc cu președintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, la Kiev, relatează presa cehă.

Aceștia vor prezenta un pachet larg de sprijin pentru Ucraina, în călătoria simbolică ce are ca scop să arate solidaritatea europeană cu poporul ucrainean.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f