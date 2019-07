Partidul pensionarilor vrea, prin intermediul instanței de judecată, să-l scoată pe Saakașvili din cursa electorală

Partidul pensionarilor din Ucraina s-a adresat în judecată cu o cerere de anulare a înregistrării lui Saakașvili în calitate de candidat la funcția de deputat din partea Partidului „Mișcarea forțelor noi”.

Acest lucru a fost anunțat de către avocatul Pavel Bogomaz, care este membru al Partidului pensionarilor, transmite „Interfax-Ucraina”.

Acest partid declară că Saakașvili nu a trăit în Ucraina timp de 5 ani consecutiv, așa cum prevede legea. Cererea a fost depusă la Curtea Administrativă de Apel nr. 6, examinarea acesteia fiind planificată pentru 6 iulie.

Alegerile parlamentare anticipate din Ucraina se vor desfășura pe 21 iulie 2019.

Pe 21 iunie instanța a decis că Saakașvili a trăit în Ucraina în ultimii 5 ani, astfel încât poate participa la alegerile parlamentare. Totodată, la 28 mai, președintele Vladimir Zelensky i-a reîntors lui Saakașvili cetățenia ucraineană, iar pe 29 mai acesta a revenit în Ucraina.