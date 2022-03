ONU: 60% din copiii ucraineni au fost nevoiți să-și părăsească casele din cauza războiului

Două milioane de copii au fost nevoiți să fugă din Ucraina din cauza războiului. Potrivit ONU, jumătate din toți refugiații ucraineni sunt copii. Peste 1,1 milioane de copii au ajuns în Polonia, iar sute de mii se află în România, R. Moldova, Ungaria, Slovacia și Cehia.

De asemenea, UNICEF estimează că peste 2,5 milioane de copii au fost strămutați în interiorul Ucrainei. Biroul ONU al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului a documentat că peste 100 de copii au fost uciși în timpul conflictului și alți 134 de copii au fost răniți. Se menționează că ar putea fi și mai mukte victime în rândul copiilor.

Săptămâna aceasta, UNICEF a început un program umanitar de transfer de numerar pentru a sprijini 52.000 dintre cele mai vulnerabile familii din Ucraina.

De asemenea, începând cu 28 martie 2022, UNICEF a expediat mai multe camioane cu ajutoare umanitare care vor răspunde nevoilor a peste 8 milioane de oameni, inclusiv 2 milioane de copii. Ajutorul umanitar constă din medicamente și echipamente medicale, haine de iarnă pentru copii și truse de igienă.

2 million children have fled the war in Ukraine to seek safety in other countries.



2.5 million children are displaced within the country.



60% of all Ukrainian children have been forced from their homes.



