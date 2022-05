OMS cere Rusiei să asigure accesul în condiții de siguranță în orașele asediate din Ucraina pentru a acorda asistență medicală

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a îndemnat Rusia să asigure accesul în condiții de siguranță în locurile din Ucraina pe care forțele ruse le controlează sau le asediază, pentru a permite ca populația să primească asistență medicală, transmite Reuters.

Șeful OMS a vorbit cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, despre situația din Ucraina și despre rolul Rusiei în problemele de sănătate la nivel mondial.

„Am solicitat acces în condiții de siguranță la Mariupol, Herson, Zaporojie, precum și în alte zone asediate pentru a acorda asistență medicală. Civilii trebuie să fie protejați”, a declarat Tedros pe pagina sa de Twitter.

Spoke with Foreign Minister Lavrov about 🇷🇺’s participation in global health matters, work with @WHO & the health situation in #Ukraine. I requested safe access to Mariupol, Kherson, Southern Zaporizhzhia & other besieged areas to deliver health aid. Civilians must be protected.