​Oamenii transmit informații din Ucraina prin recenziile postate pe Google Maps: „Opriți-l pe Putin”

Mii de oameni au postat în ultimele ore recenzii pe Google Maps, la obiectivele turistice din Rusia, despre războiul din Ucraina. Aceștia pun informații și poze despre morți, răniți, orașe bombardate și cer poporului rus să-l oprească pe Putin și să oprească războiul.

„Opriți războiul! Opriți-l pe Putin! Sunt deja 500 de morți. De ce aveți nevoie de asta?”, este una dintre recenziile postate la Tsarisymo Museum.

În altă recenzie li se cere rușilor să se trezească: „Moscoviților sunteți inteligenți, veți îndura în liniște umilirea poporului vostru? Guvernul vostru, ca naziștii în 1941, au atacat Ucraina. (…) Treziți-vă!”.

În alt comentariu se cere oprirea războiului: „Opriți războiul impotriva țării mele” Rușilor, guvernul vostru îmi bombardează țara mamă, Ucraina”.

Avalanșa de recenzii a pornit după un îndemn al grupului de hackeri Anonymous.

Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine.

Idea via @Konrad03249040