Noua Democraţie a câştigat alegerile în Grecia. Kyriakos Mitsotakis este viitorul prim-ministru

Partidul Conservator grec Noua Democraţie (ND), condus de Kyriakos Mitsotakis, a câştigat alegerile legislative anticipate desfăşurate duminică în Grecia, devansând formaţiunea de stânga Syriza a actualului premier Alexis Tsipras, transmite Digi24.

Dacă rezultatele alegerilor vor fi confirmate, partidul lui Kyriakos Mitsotakis (fiul fostului premier Konstantinos Mitsotakis) ar putea forma singur o majoritate în legislativ, ceea ce i-ar permite alcătuirea unui guvern de dreapta care nu ar avea nevoie de alianţe cu alte formaţiuni.

Premierul grec de stânga Alexis Tsipras i-a telefonat duminică opozantului său de dreapta Kyriakos Mitsotakis pentru a-l felicita în urma victoriei acestuia din urmă la alegerile parlamentare anticipate, relatează Agerpres.

Cei doi au convenit în această convorbire ca transferul de putere să se facă luni, imediat după ce Mitsotakis va depune jurământul în faţa preşedintelui Prokopis Pavlopoulos în cadrul unei ceremonii oficiale.

Pierderea scrutinului de către partidului lui Tsipras era una aşteptată, actualul premier fiind acuzat că şi-a „trădat” electoratul prin acceptarea măsurilor de austeritate impuse de instituţiile europene şi de creditorii internaţionali, deşi când a ajuns la putere în 2015 el a promis că va pune capăt austerităţii. Tsipras a convocat atunci şi un referendum, la care electoratul a respins la îndemnurile sale condiţiile impuse de creditorii internaţionali pentru salvarea economiei Greciei, condiţii pe care însă după referendum el le-a aplicat în mare parte.