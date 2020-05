VIDEO/ Misiunea spațială istorică a NASA și SpaceX a fost amânată din cauza vremii

Lansarea istorică programată pentru ieri seară, 27 mai, a SpaceX şi NASA a fost amânată din cauza condițiilor meteo. Reluarea lansărilor de astronauţi de pe pământ american, cu tehnologie americană, după o pauză de aproape 10 ani de la retragerea din uz a flotilei de navete spaţiale, a fost amânată pentru 30 mai.

Decizia de a amâna a fost luată cu doar 17 minute înainte de ora lansării.

“We are not going to launch today.”



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh