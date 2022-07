Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor din Marea Britanie au demisionat din Guvernul Johnson

Ministrul britanic al Sănătății, Sajid Javid, și-a anunțat marți, 5 iulie, demisia, explicând că şi-a pierdut încrederea în premierul Boris Johnson după o serie de scandaluri care au afectat imaginea guvernului, transmite AFP, citat de Digi24.

„Am vorbit cu primul ministru pentru a-mi prezenta demisia din funcția de secretar de stat pentru sănătate și asistență socială. A fost o mare onoare pentru mine să servesc în acest rol, dar regret că nu mai pot continua cu conștiința curată”, a afirmat Javid pe Twitter.

În scrisoarea de demisie din postare, potrivit sursei citate, ministrul britanic al Sănătății, Sajid Javid, a menționat că „este clar pentru mine că situaţia nu se va schimba sub leadership-ul dumneavoastră – şi, prin urmare, aţi pierdut încrederea mea”.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care. It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience.

După câteva minute, şi-a anunţat plecarea din guvern şi ministrul finanţelor, Rishi Sunak.

„Publicul așteaptă în mod legitim ca guvernul să se comporte cu seriozitate şi competenţă”, a arătat el în scrisoarea de demisie publicată pe Twitter.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below.