Ministerul de Externe al Ucrainei susține că orașul Marinka din regiunea Donețk a fost „ras de pe fața pământului”

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a publicat duminică, 5 martie, pe Twitter, două imagini dramatice din Marinka, oraș situat în regiunea Donețk din estul Ucrainei, care este aproapoe distrus în totalitate de bombardamente.

Ukrainian Marinka in the Donetsk region. It used to be home for around 10,000 people. It used to be a peaceful city. It used to be… until Russia’s war criminals razed it to the ground. Zoom in to see that nothing is left untouched.



Photo: Presidential Office of Ukraine pic.twitter.com/d7xv47jNzq