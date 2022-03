Mesajul de 8 martie al Ministerului de Externe ucrainean: 15% din armata Ucrainei e formată din femei

Aproximativ 15% dintre soldații armatei ucrainene sunt femei, transmite Ministerul de externe de la Kiev, într-o postare de 8 martie. Într-o altă postare, femeile înrolate în armată transmit un mesaj anti-război.

„Conform ultimului sondaj, mai mult de 15% din forțele convenționale ale armatei Ucrainei erau reprezentate de femei. Numărul celor care apără acum Ucraina sub diverse forme e imposibil de calculat. Vă mulțumim”, a scris Ministerul de Externe ucrainean.

According to the latest survey, more than 15% of the regular Ukrainian army are women.



Number of those who defend Ukraine now in a different way is impossible to count.



Thank you! 💙💛

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a transmis și ea, de 8 martie, un mesaj pentru femeile din Ucraina: „Apără libertatea. Luptă în prima linie. Îi protejează pe cei dragi. Uniunea Europeană este alături de voi.”

On this #WomensDay my heart goes out to all Ukrainian women.



Standing for freedom.

Fighting on the frontline.

Protecting their loved ones.



The European Union is with you.

Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat în Estonia, a punctat ca este Ziua Internațională a Femeii și că femeile din Ucraina întruchipează curajul femeilor din toată lumea.

Femeile din armata Ucrainei au adresat un mesaj anti-război.

„Suntem femeile din Ucraina. Noi ne-am binecuvântat bărbații să ne apere pământul. Ne-am dus deja copiii în locuri sigure. Ne-am alăturat armatei. Ne vom distruge inamicul”, spun acestea.

On International Women’s Day, #Ukrainian women recorded an appeal to the enemies who came to their homeland. pic.twitter.com/uwbE5ZBJJd — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Înainte de izbucnirea războiului, cifrele vehiculate privind forțele ucrainene arătau că în armata regulată existau 170 000 de militari, la care se adăugau alți 100 000 de rezerviști sau forțe de apărare teritorială. Aceste forțe au crescut puternic în primele zile de război, după ce numeroși voluntari s-au înscris.

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky afirmase joia trecută într-un videoclip pe canalul său de Telegram că 16.000 de străini s-au oferit voluntari pentru a lupta pentru Ucraina.

Războiul continuă în Ucraina și în a treisprezecea zi. Avioanele rusești au bombardat în cursul nopții orașe din estul și centrul Ucrainei. Blocul UE-SUA încearcă să izoleze economic Rusia. Marți, 8 martie, ora 17:00 GMT, (19:00, ora R. Moldova). Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, urmează să susţină un discurs „istoric” în Camera Comunelor, camera inferioară a Parlamentul Regatului Unit.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

