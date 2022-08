Mașina în care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, un important aliat al lui Putin, a sărit în aer la Moscova

Mașina în care se afla Daria Dughina, fiica unui important aliat al lui Putin, Aleksandr Dughin, a explodat în mers, sâmbătă seara, la Moscova, în ceea ce apropiații Kremlinului numesc deja ca fiind un atentat cu mașină-capcană care îl viza, de fapt, pe tatăl ei, scrie Digi 24.

Daria Dughina, în vârstă de 30 de ani, a fost ucisă pe loc, la fel și șoferul care conducea mașina.

It is reported that car was blown up with Daria Dugina in suburbs of Moscow. She was daughter of Alexander Dugin (a person close to Putin highly engaged in propaganda). Reportedly she died on spot. She was also in British sanctions list from 4th of July.

