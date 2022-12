Marea Britanie spune că Rusia ar putea ataca din nou Ucraina în următoarele zile pentru a submina moralul ucrainenilor în perioada sărbătorilor

Ministerul britanic al Apărării anunță sâmbătă, 31 decembrie 2022, în raportul zilnic privind războiul din Ucraina, că în următoarele zile Rusia ar putea lansa un nou atac cu rachete asupra teritoriului Ucrainei „pentru a submina moralul ucrainenilor” în perioada sărbătorilor de iarnă.

Din octombrie, a precizat Ministerul britanic al Apărării, Rusia a lansat lovituri masive împotriva infrastructurii ucrainene la fiecare șapte – zece zile. Cel mai recent atac cu rachete a fost înregistrat la 29 decembrie. Dar serviciile secrete britanice presupun că Rusia ar putea încălca această „schemă” „pentru a submina moralul populației ucrainene în timpul sărbătorilor de Anul Nou”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 December 2022



