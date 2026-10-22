LIVE TEXT „Scopul a fost distrugerea unei părți din orașul vechi și rănirea unui număr cât mai mare de oameni”, declară consilierul lui Zelenski despre atacul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1702

UPDATE 12:39 În timpul unui atac balistic nocturn, armata rusă a lovit centrul istoric al Kievului cu o rachetă „Iskander” echipată cu o focoasă cu muniție cu casetă K5, care explodează deasupra solului. Despre acest lucru a scris consilierul președintelui Ucrainei pentru dezvoltarea direcțiilor tehnologice de apărare, Serghei Beskrestnov.

Potrivit acestuia, cele 58 de elemente de luptă din interiorul focoasei explodează deasupra solului, iar această componentă este utilizată «special pentru a produce pagube maxime oamenilor și tehnicii pe o suprafață de 400 pe 400 de metri».

„Această lovitură nu a fost efectuată în scopuri militare. Scopul a fost distrugerea unei părți din orașul vechi și rănirea unui număr cât mai mare de oameni. Există mulți civili răniți și distrugeri”, a scris Flash.

UPDATE 11:12 Trei valuri de rachete balistice, 21 de rachete, a lansat armata rusă asupra Kievului, în urma cărora au decedat două persoane și au fost avariate case de locuit, obiective energetice și infrastructură civilă, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Trei valuri de atacuri balistice au lansat «umaniștii» ruși asupra Kievului începând de seară. Au folosit 21 de rachete. Din păcate, în oraș există un număr semnificativ de lovituri și avarii: case obișnuite, obiective energetice, infrastructura unei gări și a metroului, centre comerciale, întreprinderi. Printre obiectivele avariate se numără chiar și o mănăstire”, a scris Zelenski.

Potrivit președintelui Ucrainei, atacurile rusești au vizat 12 regiuni ucrainene, iar în Kiev 34 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

8:08 Rachetele balistice rusești au lovit infrastructura de transport și medicală din Kiev în noaptea de 21 spre 22 octombrie, rănind 15 persoane, în timp ce explozii puternice au zguduit orașul, scrie Kyiv Independent.

Printre cei cincisprezece răniți se numără doi copii de 15 ani și opt persoane care au fost spitalizate, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

În districtul Dniprovskîi, un service auto și o casă au fost avariate în noaptea de 21 octombrie, după ce ambele locații au fost lovite, potrivit lui Kliciko.

„Eram acasă, în casa mea particulară”, a povestit Vladîslav, un locuitor din Kiev care stă în apropierea unuia dintre locurile lovite.

„Când a avut loc explozia, geamurile noastre au fost sparte. Apoi am văzut o lumină înfricoșătoare afară; am fugit afară și am văzut o casă în flăcări și am auzit oameni țipând. Din fericire, am reușit să salvăm un bărbat și pe soția lui, care se aflau în interiorul casei în flăcări. A fost un noroc chior că vecinii erau în apropiere pentru a ajuta la salvarea acestor oameni”, a povestit locuitorul pentru Kyiv Independent.