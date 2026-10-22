LIVE TEXT „Am fugit afară și am văzut o casă în flăcări și am auzit oameni țipând” Armata rusă a atacat Kievul cu rachete balistice, 15 persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1702

8:08 Rachetele balistice rusești au lovit infrastructura de transport și medicală din Kiev în noaptea de 21 spre 22 octombrie, rănind 15 persoane, în timp ce explozii puternice au zguduit orașul, scrie Kyiv Independent.

Printre cei cincisprezece răniți se numără doi copii de 15 ani și opt persoane care au fost spitalizate, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

În districtul Dniprovskîi, un service auto și o casă au fost avariate în noaptea de 21 octombrie, după ce ambele locații au fost lovite, potrivit lui Kliciko.

„Eram acasă, în casa mea particulară”, a povestit Vladîslav, un locuitor din Kiev care stă în apropierea unuia dintre locurile lovite.

„Când a avut loc explozia, geamurile noastre au fost sparte. Apoi am văzut o lumină înfricoșătoare afară; am fugit afară și am văzut o casă în flăcări și am auzit oameni țipând. Din fericire, am reușit să salvăm un bărbat și pe soția lui, care se aflau în interiorul casei în flăcări. A fost un noroc chior că vecinii erau în apropiere pentru a ajuta la salvarea acestor oameni”, a povestit locuitorul pentru Kyiv Independent.