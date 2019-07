Laura Codruța Kovesi a rămas singură în cursa pentru funcţia de procuror-șef european

Șansele Laurei Codruța Kovesi de a fi numită în fruntea Parchetului European par să crească. Procurorul francez Jean-François Bohnert va fi numit la șefia Parchetului financiar european, post pentru care a fost audiat, joi, 11 iulie, notează RFI.

Emmanuel Macron l-a favorizat pentru șefia Parchetului Național Financiar pe Jean-François Bohnert, lăsând teoretic calea liberă pentru Laura Codruța Kövesi. Astfel, acesta este practic retras din cursă de Franța.

Jean-François Bohnert si Laura Codruța Kovesi erau cei doi candidați pentru șefia Parchetului European, ei doi având fiecare susținerea unei instituții europene (Parlament European și Consiliu).

Negocierile din primăvară nu au putut produce un acord, cele două instituții au convenit să se reunească din nou în toamna acestui an.

Acum, teoretic, problema se simplifică pentru Kövesi (favorizată de Parlament), întrucât rămâne singură în cursă.

Dar procedurile interne ale Consiliului sunt ceva mai complicate decât cele ale Parlamentului European. Serviciul juridic al instituției poate fi cel care obligă statele membre să introducă în cursă un alt candidat.

Acela va trebui audiat de o echipă de specialiști, înainte ca statele membre să treacă la votul politic.

In primăvară, acest vot politic îl favorizase pe procurorul francez Jean-François Bohnert. Franța este așteptată ca în zilele viitoare să exprime o susținere publică pentru Kövesi.