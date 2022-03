Japonia susține că trimite Ucrainei veste antiglonț, o acțiune istorică din partea țării care și-a respectat Constituția pacifistă după Al Doilea Război Mondial

Forțele de autoapărare ale Japoniei au trimis marți veste antiglonț în Ucraina – o mișcare istorică pentru țara care și-a respectat Constituţia pacifistă după cel de-al Doilea Război Mondial, scrie CNN.

Ministerul Apărării din Japonia susține că prevederile stricte care interzic transferul de echipamente și alte elemente de apărare din Japonia către părţile aflate în conflict au fost actualizate marţi pentru a permite ca echipamentele de apărare să fie transmise Ucrainei în urma invaziei Rusiei.

Este pentru prima dată când Japonia trimite veste antiglonţ în străinătate.

Vestele antiglonț au fost trimise cu un avion al Forţelor de Autoapărare ale Japoniei care pleacă de la baza aeriană Komaki din prefectura Aichi.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby