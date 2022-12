Incendiu într-un azil de bătrâni care activa ilegal din Rusia. Cel puțin 20 de persoane au decedat

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise după ce un incendiu a cuprins o casă de bătrâni din orașul Kemerovo, anunță presa rusă.

Alte șase persoane au fost rănite. Întregul etaj al clădirii din lemn cu două etaje a fost distrus de incendiul peste noapte. Căminul privat pentru bătrâni funcționa fără autorizație.

In the #Russian city of #Kemerovo, at least 11 people died as a result of a fire in an illegal nursing home.



The area of ​​the fire is 180 square meters, it has been assigned an increased rank of complexity. pic.twitter.com/KIGIcIfUxE