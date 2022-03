Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi: Pragul de două milioane de refugiați ucraineni urmează să fie depășit marți sau miercuri

Pragul de două milioane de refugiaţi din calea ofensivei militare ruse în Ucraina urmează să fie depăşit „azi” (marţi) sau „mâine” (miercuri), estimează marţi, 8 martie, Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi Filippo Grandi, relatează Reuters.

„Cred că vom depăşi pragul de două milioane azi sau poate, cel mai târziu, mâine”, declară într-o conferinţă de presă, la Oslo, Filippo Grandi.

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.



Two million.