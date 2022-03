Grupul de hackeri Anonymous anunță că a publicat documentele secrete ale Băncii Centrale din Rusia

Grupul de hackeri Anonymous anunță că a publicat 28 GB de fișiere ale Băncii Centrale a Rusiei. Se întâmplă după ce joi, pe 24 martie, Anonymous a anunțat că a spart serverele Băncii Rusiei, promițând publicarea a zeci de mii de fișiere secrete în următoarele 48 de ore.

🔴MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia

