Germania naționalizează compania SEFE, fosta subsidiară a Gazprom, pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale

Germania va naționaliza importatorul de gaze naturale Securing Energy for Europe (SEFE), fosta subsidiară a companiei ruse Gazprom, a anunțat luni, 14 noiembrie, Ministerul Economiei de la Berlin, într-o măsură menită să protejeze compania de faliment, transmite Reuters.

SEFE a fost abandonată de compania rusă Gazprom la începutul acestui an și pusă sub tutela statului german în aprilie. De atunci, a primit aproximativ 10 miliarde de euro (10,3 miliarde de dolari) sub formă de credite susținute de stat.

Măsura a fost necesară pentru a asigura aprovizionarea cu energie a națiunii, a declarat Ministerul Economiei de la Berlin, compania SEFE fiind amenințată de insolvență după ce o scădere a importurilor rusești i-a provocat pierderi de miliarde de euro, în timp ce compania și alți importatori de gaze au apelat la piața spot scumpă pentru a se aproviziona cu gaze din altă parte.

După Uniper, SEFE este a doua companie germană care a fost naționalizată ca urmare a crizei energetice declanșate de războiul din Ucraina.

În conformitate cu o nouă lege privind securitatea energetică, Ministerul german al Economiei a ordonat luni o reducere a capitalului, reducând la zero capitalul social al SEFE, de 225,6 milioane de euro. În consecință, Gazprom își va pierde investiția.

Pe lângă naționalizare, autoritățile de la Berlin au anunțat, de asemenea, că vor majora împrumutul acordat companiei SEFE de la creditorul de stat KfW la 13,8 miliarde de euro, de la 11,8 miliarde de euro anterior.

O mare parte din această sumă va fi apoi convertită în acțiuni, deși acest lucru nu a fost încă aprobat de Bruxelles.

Ajutorul de stat suplimentar pentru SEFE va proveni din fondul de 200 de miliarde de euro anunțat de Guvern pentru a proteja cea mai mare economie europeană de impactul creșterii prețurilor la energie.

