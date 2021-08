FOTO/ Talibanii interzic afganilor să transfere dolari americani în străinătate. Un purtător de cuvânt al talibanilor: „Oricine va fi prins cu aceste obiecte, va fi acționat în judecată”

Talibanii interzic cetățenilor afgani să transfere dolari americani și artefacte în străinătate. Un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat pentru BBC că „oricine va fi prins cu aceste obiecte, va fi acționat în judecată”.

Banca centrală afgană are rezerve de aproximativ 9 miliarde de dolari (6,5 miliarde de lire sterline), majoritatea fiind deținute în America. În acest sens, SUA le-a interzis talibanilor să retragă oricare dintre activele din America.

Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional (FMI) și-au suspendat, de asemenea, ajutorul și împrumuturile acordate Afganistanului.

O tânără din Afganistan a declarat pentru BBC că forțele talibane de la aeroportul din Kabul tratează mulțimea care așteaptă acolo „ca pe niște animale”

Tânăra a vorbit despre dificultățile cu care ea și familia ei s-au confruntat pentru a ajunge la aeroportul din Kabul, capitala Afganistanului.

„Astăzi, după trei zile, am intrat în sfârșit în aeroport și am așteptat zborul. Ne-a luat 18 ore să trecem prin una dintre porți și am fost mutați prin mai multe zone cu multe restricții. Aeroportul este complet înconjurat de forțe talibane și sunt brutali cu oamenii. Trag asupra oamenilor, îi bat pe oameni. Am sentimente amestecate. Pe de o parte, călătoresc într-o țară mai sigură – orice este acum mai bun decât să fiu într-o țară condusă de talibani. Pe de altă parte, las în urmă totul – viața mea , munca mea, visurile mele, speranțele mele pentru viitor. Îmi doresc cu adevărat să mă întorc într-o zi la Kabul și să văd capitala Afganistanului eliberată de talibani”, a spus tânăra.

Marți, 24 august, un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat pentru BBC că cetățenilor afgani li se va permite să intre în aeroport doar dacă dețin vize valabile.

Aeroportul din Kabul Foto: BBC

Afganii vor să înceapă o nouă viață în străinătate

Mii de persoane au fost evacuate în ultimele zile din Afganistan, dar fluxul de refugiați pare a fi nesfârșit.

Foto: BBC

Foto: BBC

Foto: BBC

Foto: BBC

Talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului în urmă cu nouă zile, după o ofensivă fulgerătoare care a distrus rapid rezistența forțelor guvernului afgan susținut de SUA pe parcursul ultimilor 20 de ani. Retragerea SUA din Afganistan urmează să se încheie pe 31 august.