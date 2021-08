FOTO/ Talibanii au intrat în capitala Afganistanului. Oficiali ai Ambasadei SUA sunt evacuați cu elicopterul

Talibanii au intrat duminică, 15 august, în Kabul, capitala Afganistanului. Oficiali ai Ambasadei SUA au fost evacuați cu elicopterul. Mai multe persoane au declarat că au auzit împușcături în puncte importante din oraș, dar forțele de securitate, în coordonare cu partenerii internaționali, susțin că „dețin controlul orașului”, scrie Reuters.

Oficialii americani au confirmat că diplomații erau transportați către aeroport de la ambasada din capitala Afganistanului, după ce mai multe trupe americane au fost trimise să ajute locuitorii orașului Kabul, notează sursa citată.

US helicopters seen this morning at US embassy Kabul. It seems the evacuation is underway. Photo by @AP pic.twitter.com/YxMQQeRF29