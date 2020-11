FOTO și VIDEO/ Americanii plâng și dansează de bucurie în marile orașe, după anunțul victoriei lui Joe Biden

Mii de americani au ieșit pe străzi în New York, Washington, Philadelphia, Atlanta și în alte orașe, după ce outlet-urile media au anunțat victoria lui Joe Biden în alegerile pentru președinția SUA.

Majoritatea sunt tineri, cântă și dansează de bucurie, iar unii dintre ei plâng, transmite Digi24.

În Washington mulțimi mari de oameni s-au adunat în fața Casei Albe, unde se află familia lui Trump, în timp ce acesta a plecat la golf.

People took to the streets in celebration of President-elect Joe Biden's victory: https://t.co/8hqNb5ZQh7 pic.twitter.com/g9IiE1ecf5

The celebration has started here on State Street in Madison, WI. Lots of USA chants. Before I took this picture, a random woman came up and kissed me on the mouth. #Election2020 pic.twitter.com/T1owxKWlhT