Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost împușcat în timpul unui discurs electoral – VIDEO

Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost împușcat în zona pieptului, la un eveniment electoral din orașul Nara, aflat în vestul Japoniei. El se află în stare gravă, fiind transportat la spital, a anunțat presa niponă. Atacatorul a fost arestat, însă motivul din spatele gestul este încă neclar.

Mai multe imagini cu momentul în care fostul premier japonez a fost împușcat au apărut pe rețelele de socializare.

Fostul premier japonez Shinzo Abe, în vârstă de 67 de ani, a suferit o împușcătură în partea dreaptă a gâtului, potrivit Agenției de Management al Incendiilor și Dezastrelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Comunicațiilor din Tokyo.

El a fost dus cu ambulanța, apoi transferat la spital cu elicopterul medical, unde acum este supus unui tratament de urgență, a precizat agenția. Agenția a spus că departamentul local de pompieri din Nara a primit un apel de urgență de la fața locului în jurul orei 11:31, ora locală.

High quality footage of the ex PM of Japan, Shinzo Abe being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun .pic.twitter.com/5XFbUAjNUj