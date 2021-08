Fostul atacant al Bayern Gerd Muller a decedat. Pe parcursul carierei a marcat 566 de goluri în 607 meciuri

Fostul mare fotbalist Gerd Muller a decedat duminică, 15 august, la vârsta de 75 de ani, la șase ani după ce a fost diagnosticat cu Alzheimer. Germanul a câștigat o Cupă Mondială, un Campionat European, patru campionate naționale și trei trofee Champions League cu Bayern Munchen, scrie Biziday.

Anunțul decesului a fost făcut de clubul Bayern Munchen pe site-ul oficial.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.