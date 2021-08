Explicația din spatele imaginilor cu un copil afgan ridicat de un soldat american peste zidurile aeroportului din Kabul

După ce în ultimele zile o imagine cu un copil afgan de câteva luni, ridicat peste zidurile aeroportului din Kabul de către un soldat american, s-a răspândit în întreaga lume prin intermediul rețelelor de socializare, un purtător de cuvânt al Pentagonului a oferit detalii despre acest caz.

Potrivit lui John Kirby, purtător de cuvânt al Pentagonului, citat de France24, militarilor le-a fost cerut ajutorul deoarece bebelușul era bolnav.

„Militarul pe care-l vedeți urcat pe zid a dus bebelușul la un spital norvegian din incinta aeroportului. Acolo a primit îngrijiri medicale, iar apoi copilul a fost adus înapoi la tatăl său. A fost un act de compasiune deoarece părinții își făceau griji pentru copilul lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Acesta a spus însă că nu cunoaște dacă familia acelui copil a fost sau nu acceptată să emigreze în Statele Unite prin programul special pentru afganii care au lucrat pentru americani sau care se află în mare pericol din cauza talibanilor.

Totodată, alte poze cu militari NATO îngrijind copii afgani pe teritoriul aeroportului „Hamid Karzai” din Kabul au fost făcute publice de Armata Americană pe Twitter și Instagram.

.@USMC Marines from the 24th Marine Expeditionary Unit and @USNavy Corpsmen with @spmagtf_cr_cc provide fresh water to children at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. #HKIA pic.twitter.com/44Drj1I5rL