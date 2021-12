Era Merkel a luat oficial sfârşit. Olaf Scholz este oficial noul cancelar al Germaniei

Olaf Scholz este noul cancelar al Germaniei. Social-democratul a fost ales cu voturile deputaților SPD, ecologiști și FDP în funcția de nou cancelar al Republicii Federale. Astfel se încheie, după 16 ani, era Angela Merkel în politica germană, transmite Deutsche Welle.

Nimeni nu se îndoia practic de alegerea lui Olaf Scholz în funcția de cancelar federal în Bundestag. Era oricum singurul candidat. Scholz a primit 395 de voturi, din totalul de 736, față de cele 369 de care ar fi avut nevoie pentru asigurarea majorității. Partidele din așa-numita coaliție-semafor – SPD, Verzii și FDP – dețin împreună 416 mandate în legislativul de la Berlin. Astfel, s-a consemnat oficial crearea primei coaliții-semafor la nivel federal în Germania.

Cancelarul este ales de Bundestag

În clădirea Reichstag, președinta Parlamentului, Bärbel Bas (SPD), le comunicase anterior deputaților că președintele federal, conform articolului 63 din Constituție, l-a propus pe Olaf Scholz pentru funcția de cancelar federal. Articolul mai prevede că votul deputaților este secret.

Olaf Scholz, la votul de miercuri din Bundestag

Al nouălea cancelar al Republicii Federale

Politicianul de 63 de ani este al patrulea cancelar SPD, după Willy Brandt, Helmut Schmidt și Gerhard Schröder. CDU a dat până acum cinci cancelari federali: patru bărbați – Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger și Helmut Kohl – și o femeie – pe Angela Merkel, care a ocupat această funcție în ultimii 16 ani.

Coreografia acestei zile importante în politica germană este strict reglementată: după ce este ales cancelarul în Bundestag și după ce acesta acceptă alegerea, Scholz este numit oficial în funcție de președintele federal, Frank-Walter Steinmeier, la Palatul Bellevue. Cancelarul revine după aceea în Bundestag, unde are loc învestirea. Urmează încă o călătorie la Palatul Bellevue, unde președintele, în prezența cancelarului Scholz, îi numește oficial în funcții pe noii miniștri. Aceștia sunt învestiți ceva mai târziu în Bundestag. După-masă, cancelara în exercițiu Merkel predă funcția succesorului ei la cancelaria federală.

Bundestagul s-a reunit pentru alegerea noului cancelar federal

Laitmotivul “Mai mult progres”

Astfel se încheie formarea guvernului iar noul executiv este practic în funcție. Marți, liderii noii coaliții au semnat contractul de guvernare.

Coaliția-semafor, numită astfel după culorile celor trei partide care o alcătuiesc, are planuri mari: vorbește de cea mai mare restructurare a industriei germane din ultimii peste 100 de ani, de reforme sociale majore. Contractul de guverare are 177 de pagini și are ca motto “Mai mult progres”. Noul guvern vrea să fie o “alianță a libertății, dreptății și sustenabilității”. Promite mari eforturi în protecția climei și restructurarea industriei. Simultan, sunt prevăzute îmbunătățiri ale situației pentru cei cu venituri mici, pentru chiriași și pentru familii. În lupta cu schimbările climatice, SPD, ecologiștii și FDP au ca obiectiv ca, până în 2030, 80% din energia electrică în Germania să provină din surse regenerabile.

Angela Merkel părăsește funcția de cancelar federal și nu mai face parte nici din noul Bundestag

Prima mare provocare pentru noul guvern este combaterea pandemiei de coronavirus. Deja vineri va fi votat în Bundestag primul pachet legislativ pe această temă al noului executiv. Între altele, se urmărește introducerea obligativității vaccinării pentru anumite categorii profesionale.