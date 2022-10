Elon Musk propune un „acord de pace” între Rusia și Ucraina. Reacția Kievului: Cei care propun Ucrainei să renunțe la pământul său trebuie să înceteze să mai folosească cuvântul „pace” pentru „a lăsa rușii să ucidă și să violeze”

Miliardarul american Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla și SpaceX, a propus o soluție pentru un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina. Într-o postare pe Twitter, Musk a enumerat condițiile în care, după părerea sa, Moscova și Kievul pot ajunge la un acord de pace. Printre acestea se numără „alegeri repetate în regiunile controlate de Rusia, sub supravegherea ONU”, precum și faptul că „Crimeea rămâne parte a Rusiei”. La postarea sa, miliardarul a adăugat un sondaj cu opțiunile: „Da” sau „Nu”.

Postările lui Elon Musk despre un posibil acord de pace dintre Ucraina și Rusia au fost comentate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, consilierul prezidențial, Mihail Podoleak, și ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba. Oficialii ucraineni susțin că Ucraina nu poate renunța la teritoriile sale ocupate ilegal, iar cei care propun un asemenea plan „trebuie să înceteze să mai folosească cuvântul „pace” atunci când aceasta ar presupune „a lăsa rușii să ucidă și să violeze mii de ucraineni nevinovați și să ia mai mult pământ”.

Pe 3 octombrie 2022, fondatorul Tesla și SpaceX a făcut o postare pe Twitter în care a enumerat condițiile în care, în opinia sa, Moscova și Kievul pot ajunge la un acord de pace:

„Alegeri repetate în regiunile controlate de Rusia, sub supravegherea ONU. Rusia pleacă dacă aceasta este voința poporului”

„Crimeea face parte oficial din Rusia, așa cum a fost din 1783 (înainte de greșeala lui Hrușciov)”

„Aprovizionarea cu apă a Crimeei este garantată”

„Ucraina rămâne neutră”

Musk a propus urmăritorilor săi să voteze planul cu „Da” sau „Nu”.

Potrivit lui Musk, este foarte probabil să se ajungă anume la scenariul propus de el – „singura întrebare este câți oameni vor muri înainte de asta”. Miliardarul a adăugat că „un posibil, deși puțin probabil, rezultat al acestui conflict este un război nuclear”.

Sondajul fondatorului Tesla și SpaceX, cu privire la soluționarea conflictului din Ucraina, a adunat mii de comentarii. Majoritatea oamenilor au votat împotriva „planului de pace” propus de Elon Musk.

Astfel, Elon Musk a postat pe Twitter un nou sondaj în care i-a întrebat pe urmăritorii săi dacă locuitorii din Donbas și Crimeea ar trebui singuri să-și determine apartenența la Rusia sau Ucraina.

„Rusia efectuează o mobilizare parțială. Ei vor trece la mobilizarea generală dacă Crimeea este în pericol. Moartea de pe ambele părți va fi distrugătoare.

Rusia are de trei ori mai multă populație decât Ucrainei, așa că este puțin probabilă o victorie ucraineană într-un război total. Dacă vă pasă de poporul Ucrainei, căutați pacea”, a scris Musk.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a reacționat scurt la postările lui Elon Musk despre Rusia și Ucraina. Zelensky a postat pe Twitter un sondaj în care a întrebat utilizatorii care Elon Musk le place mai mult – cel care sprijină Ucraina sau Rusia.

Consilierul prezidențial, Mihail Podoleak, i-a propus lui Elon Mask un alt plan pentru acordul de pace între Rusia și Ucraina.

Podoleak propune:

Ucraina își eliberează teritoriile. Inclusiv Crimeea anexată.

Rusia suferă demilitarizare și denuclearizarea obligatorie, astfel încât nu mai poate amenința pe alții.

Criminalii de război ajung la tribunalul internațional.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a scris că „cei care propun Ucrainei să renunțe la poporul și pământul său, trebuie să înceteze să mai folosească cuvântul „pace”.

„Cei care propun Ucrainei să renunțe la poporul și pământul său – probabil pentru a nu răni ego-ul lui Putin sau pentru a salva Ucraina de la suferință – trebuie să înceteze să mai folosească cuvântul „pace” ca eufemism pentru „a lăsa rușii să ucidă și să violeze mii de ucraineni nevinovați și să ia mai mult pământ””, a scris Kuleba pe Twitter.

În primele zile de război în Ucraina, ca răspuns la apelul unui responsabil ucrainean, fondatorul SpaceX, Elon Musk, a anunțat că a fost activat serviciul de internet prin satelit Starlink în Ucraina şi că compania trimite echipamente în ţară.

„Serviciul Starlink este acum în funcțiune. Mai multe terminale sunt pe drum”, a scris pe Twitter, pe 26 februarie, patronul Tesla și al companiei din domeniul sfpaţial SpaceX.

Elon Musk ajută Ucraina în războiul cu Rusia. Grupul său SpaceX a activat serviciul de internet prin satelit Starlink în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

