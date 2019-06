După ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare, PSD își alege astăzi un nou lider

Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, 28 iunie, candidaturile pentru cele trei funcţii de conducere în partid. Astfel, pentru funcţia de preşedinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu şi Ecaterina Andronescu. Congresul Partidului Social Democrat se întrunește pentru prima dată, fără Liviu Dragnea, după ce a fost condamnat la sfârșitul lunii mai la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, scrie Digi 24.

Se confruntă la vot cele două școli de gândire, cea reprezentată de noua conducere impusă după alegeri, în frunte cu Viorica Dăncilă, care susține că s-a renunțat la mesajul anti-european și anti-stat de drept, și cea reprezentată de simpatizații și susținătorii lui Liviu Dragnea, cum este Codrin Ștefănescu, care țintește poziția de secretar general, dar și de personaje angajate oficial în lupta anti-UE, cum este Liviu Pleșoianu, candidat la funcția de președinte.

Potrivit Agerpres, printre invitaţi se află şi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Sunt prezenţi aproximativ 4000 de delegaţi.

Congresul a început pe melodia Stand up (for the champions) a trupei Right said fred. Ulterior, artistul Nicolae Voiculeţ a interpretat o melodie la nai pe scena Sălii Palatului. Lucrările au fost deschise de preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor.

Conform ordinii de zi, preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, va susţine un discurs, vor fi făcute propuneri de modificare a statutului, vor avea loc dezbateri urmate de alegerea organelor de conducere ale partidului: preşedinte, preşedinte executiv şi secretar general al PSD.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru istigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive. Liderul PSD este acuzat că a angajat fictiv două secretare PSD la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Dragnea este învinuit că că pe vremea când era preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, a aranjat să fie angajate la Protecţia Socială două membre PSD, care nu au trecut niciodată pe la acel serviciu. Liviu Dragnea s-a declarat mereu nevinovat, dar anchetatorii au cerut magistraţilor să îl pedepsească dur, cu şapte ani şi jumătate de închisoare

Potrivit aceleiași surse, un martor a declarat anterior la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că aproape 80% dintre salariaţii de la DGASPC Teleorman cunoşteau faptul că două angajate ale instituţiei lucrau de fapt la PSD Teleorman, însă nu comenta nimeni „de frică” să nu îşi piardă locul de muncă.

Procurorii declarau anterior că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a celor două angajate. Potrivit DNA, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul organizaţiei PSD Teleorman.

DNA mai susţinea că, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona şi controla activitatea DGASPC Teleorman, instituţie în cadrul căreia au fost încadrate cele două secretare.

