Două colete cu certificate false de vaccinare expediate din R. Moldova în SUA, depistate și confiscate de către autoritățile din Chicago

Autoritățile din Chicago anunță că, la 26 ianuarie, au confiscat două colete din R. Moldova care conțineau mai multe certificate false de vaccinare. Oficialii anunță că pașapoartele COVID-19 expediate în colet din R. Moldova urmau să ajungă în Livonia, statul Michigan, scrie presa străină.

Polițiștii de frontieră din Chicago au confiscat două pachete de certificate de vaccinare false care se aflau în drum spre Livonia, Michigan.

Un pachet conținea 100 de certificate false de vaccinare, iar celălalt conținea 30. Potrivit autorităților din Chicago, pachetele au fost expediate din R. Moldova și urmau să ajungă la două reședințe separate din Livonia.

Two packages arriving from Moldova, heading to 2 separate residences in Livonia, MI, were seized by Chicago CBP. One parcel contained 100 counterfeit COVID-19 vaccination cards & the other contained 30 counterfeit cards. Criminals are exploiting the COVID-19 pandemic to make $$$. pic.twitter.com/THMqqNnGpS