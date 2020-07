Donald Trump despre Covid-19: „Ciuma teribilă din China” vs „99% din cazuri sunt total inofensive”

Donald Trump, președintele SUA, Donald Trump, în discursul susținut la Casa Albă cu ocazia Zilei Independenței a afirmat că 99% de cazurile de Covid-19 ar fi total inofensive, dar a numit virusul ucigaș „ciuma teribilă din China” și a avertizat că „Beijingul trebuie să fie tras la răspundere”, a declarat Trump, citat de CNN.

„Noi am testat aproximativ 40 de milioane de oameni. Făcând asta am văzut că 99% din cazuri sunt total inovensive – rezultate pe care nici o altă țară nu le poate arăta pentru că nu a testat așa cum am făcut-o noi. Nici legat de numărul de teste, nici în termeni de calitate”, a declarat Trump, precizând că numărul mare de persoane testate pozitiv în SUA reprezintă consecința numărului crescând de teste efectuate.

2,9 milioane de cazuri pozitive de Covid-19 au raportat SUA și nu mai puțin de 133 de mii de decese, arată ultimele statistici oficiale. Rapoartele americane mai arată că 35% din persoanele testate pozitiv sunt asimptomatici, dar chiar și ei pot răspândi virusul.

În cadrul aceluiași discurs ținut la Casa Albă cu ocazia Zilei Independenţei Americii, preşedintele american a numit virusul „ciumă teribilă din China” şi a avertizat că Beijingul „trebuie să fie tras la răspundere” pentru faptul că acesta s-a răspândit în întreaga lume.

El a mai spus că SUA produc halate, măşti şi echipamente chirurgicale, care erau „făcute aproape exclusiv pe ţări străine, în special China, de unde provine, în mod ironic, acest virus şi altele”. „Secretomania Chinei şi înşelăciunile sale au permis ca virusul să se răspândească în întreaga lume”, a adăugat Trump.