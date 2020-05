Donald Trump a dat un ultimatum de 30 de zile OMS: „Nu sunt mulțumit, este o marionetă a Chinei”

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni să suspende definitiv contribuţia SUA la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) dacă aceasta nu procedează la ,,îmbunătăţiri substanţiale” în termen de 30 de zile, adăugând că ar putea lua în considerare revizuirea apartenenţei Statelor Unite la Organizaţie, transmite Reuters.

Trump a suspendat contribuțiile SUA la OMS luna trecută, acuzând-o că a promovat „dezinformarea” chineză cu privire la noul focar de coronavirus, deși oficialii OMS au negat acuzația, iar China a declarat că este transparentă și deschisă.

