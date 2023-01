„Doar lupta eroică a poporului ucrainean ne salvează de o invazie directă a Federației Ruse”. Ce spun experții despre provocările la adresa securității R. Moldova în 2023

În 2023, Federația Rusă nu va renunța la planul său de a cotropi Ucraina, iar acest fapt va menține riscul real de invazie asupra R. Moldova, de această părere sunt experții în domeniul securității, care menționează că doar lupta eroică a poporului ucrainean salvează țara noastră de o invazie directă a Federației Ruse.

Experții cred că în 2023 Federația Rusă va încerca să folosească pârghiile economice, sociale și culturale pentru a destabiliza situația politică din R. Moldova și pentru a aduce la Chișinău o guvernare loială Moscovei. În ceea ce privește regiunea transnistreană, experții cred că situația va rămâne în continuare stabilă, cel puțin atâta timp cât evoluțiile din Ucraina nu se vor schimba în defavoarea Kievului.

„În 2023, pentru a asigura securitatea cetățenilor și a teritoriilor, R. Moldova va trebui să plece cât mai departe de conceptul de neutralitate”

Fostul ministru al Apărării Vitalie Marinuța susține că în 2023 R. Moldova se va confrunta cu mai multe provocări la adresa securității naționale, referindu-se în special la intențiile Rusiei de a cotropi R. Moldova, problema demografică, criza energetică și izbucnirea unui conflict intern. Vitalie Marinuța crede că pentru a asigura securitatea cetățenilor, în 2023 R. Moldova va trebui să plece cât mai departe de conceptul de neutralitate și să intre în coaliții cu alte state care ar putea să ne ajute la asigurarea securității naționale.

Vitalie Marinuța

„În anul 2023, R. Moldova va avea în mare parte aceleași provocări la adresa securității naționale ca și în anul precedent. Aș evidenția intențiile Federației Ruse de a cotropi R. Moldova ca unul din riscurile majore externe, iar riscurile interne ar fi problema demografică, criza energetică și izbucnirea unui conflict intern. Intențiile Federației Ruse a acapara R. Moldova au fost expuse pe parcursul anului 2022, atât de politicieni de rang înalt, cât și de militari ai acestei țări. Este clar pentru toți că doar lupta eroică a poporului ucrainean ne salvează de o invazie directă a Federației Ruse. Este clar că războiul nu se va finaliza în curând, pentru că nu și-au atins scopurile nici Federația Rusă, nici Ucraina. Acest fapt va menține și riscul real de invazie asupra R. Moldova. Statele slabe nu pot să-și asigure securitatea națională, iar R. Moldova este un stat slab. În aceste condiții, ea poate să-și asigure securitatea doar în alianță cu alte state mai puternice. În 2023, pentru a asigura securitatea cetățenilor și a teritoriilor, R. Moldova va trebui să plece cât mai departe de la conceptul de neutralitate și să intre în coaliții cu alte state care ar putea să ne ajute la asigurarea securității naționale, în special a celei militare. Aici, eu văd o aprofundare a relațiilor cu UE pe toate domeniile, iar pe domeniul de securitate militară – cu NATO.

Al doilea moment pe care l-am menționat este securitatea demografică, aceasta este afectată de scăderea populației. Acest proces nu se va micșora în anul curent, ba din contra, va căpăta amploare, iar exodul populației va fi și mai mare. În special vor continua să plece cetățenii apți de muncă. Criza energetică este un risc global, iar pentru R. Moldova, care a fost practic dependentă 100% de resursele energetice ale Federației Ruse, este un risc existențial și el nu poate fi soluționat peste noapte. Pericolul dat va exista și în 2023 și ne va paște de la lună la lună, în special iarna.

Publicitate

Publicitate

Este posibilitatea ca Federația Rusă să reușească în destabilizarea socială a R. Moldova, să creeze un conflict presupus interetnic pentru a distorsiona situația politică din țară, în special în preajma alegerilor locale din toamna anului viitor. Din punct de vedere militar, dacă armata ucraineană luptă așa cum a luptat până acum și are susținerea pe care a avut-o, nu văd cum Federația Rusă ar ajunge la hotarele R. Moldova militar, însă reieșind din planurile sale de a pune mâna pe R. Moldova ea va face tot posibilul să folosească pârghii economice, sociale, culturale pentru a destabiliza și a aduce o guvernare loială sie”, crede fostul ministru al Apărării Vitalie Marinuța.

„Putin n-o să se oprească, n-o să permită Ucrainei să câștige acest război”

Fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, consideră că în Rusia se pregătește terenul pentru noi mobilizări, pentru extinderea colosală a trupelor ruse „pentru a zdrobi Ucraina”. Ion Leahu cede că Putin n-o să se oprească și n-o să permită Ucrainei să câștige acest război.

Ion Leahu

„Spre deosebire de foarte mulți observatori și persoane oficiale, consider că Putin n-o să se oprească, n-o să permită Ucrainei, chiar dacă ea este susținută de foarte multă lume, să câștige acest război. În Rusia este în avantaj opinia pe care o promovează Putin, că Rusia este cea mai puternică formațiune statală din lume și ea trebuie să fie una care domină. Această idee persistă nu numai în mintea lui Putin, ci și în mințile unei părți foarte mari a populației. Și asta practic exclude posibilitatea schimbării situației chiar dacă Putin pleacă. Pleacă Vladimir Putin, vine altcineva, cu alt nume, însă cu aceleași viziuni, dar poate chiar și mai radicale.

În ultimul timp, în Rusia din nou se vorbește despre noi valuri de mobilizare, practic și Putin a confirmat că va fi dat startul unei noi campanii de mobilizare. Se pregătește terenul pentru noi mobilizări, pentru extinderea colosală a trupelor Federației Ruse pentru a zdrobi Ucraina. Acum Ucraina este practic la limita resurselor umane și tehnice, și nu numai Ucraina, dar și principalii ei aliați cum ar fi Germania, Franța. Nu cred că în 2023, dacă nu va interveni ceva radical, aici mă refer la poziția Chinei față de situația din Ucraina, ne putem confrunta cu situația că Putin totuși să obțină, prin sacrificiu enorm, cedarea conducerii de la Kiev. Dacă ei cedează (Kievul n. red.), cu noi situația se rezolvă în câteva clipe. Aici nu este nevoie de intervenția trupelor terestre, este suficient ca 10-15 rachete să explodeze undeva pe teritoriul capitalei și Chișinăul va fi nevoit să ridice mâinile. Este evident că noi nu avem capacități de nici un fel ca să opunem rezistență”, a declarat Ion Leahu, ex-membru al Comisiei Unificate de Control.

„R. Moldova va rezista dacă Ucraina va rezista”

Președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”, Angela Grămadă, crede că în 2023 Rusia va continua să atace infrastructura strategică a Ucrainei, iar țara noastră va rezista în fața Rusiei doar dacă Ucraina va rezista. În ceea ce privește evoluțiile din regiunea transnistreană, Angela Grămadă susține că „situația va avea același status quo dacă evoluțiile din Ucraina nu se vor schimba în defavoarea Kievului.”

Angela Grămadă

„Nu cred că există cineva care poate să spună cu fermitate când se va termina acest război. Mai mult, dacă vom asculta experții militari, aceștia vor vorbi despre o anumită rutină instalată în operațiunile militare. Partea rusă va accelera anumite procese, pentru că până acum nu a reușit să obțină succesele pe care și le-a dorit și va continua să atace nu doar infrastructura strategică, energetică a Ucrainei. R. Moldova va rezista dacă Ucraina va rezista, iar Ucraina va rezista atât timp cât partenerii săi, adică statele occidentale, nu vor sabota această unitate în jurul Ucrainei și o vor ajuta și în continuare să reziste militar, economic, energetic. Un lucru, însă, este cert: Moscova nu a renunțat la ambițiile sale de a recâștiga pierderile suportate în defavoarea altor proiecte de integrare regional. Ce evoluție va fi în regiunea transnistreană, există șanse pentru rezolvare? În acest caz situația va avea același status quo dacă evoluțiile din Ucraina nu se vor schimba în defavoarea Kievului. Iar șanse de rezolvare pot fi identificate cu multă voință. Sper că în anul 2023 Republica Moldova va veni cu acea viziune sau strategie de soluționare a conflictului, așa cum ne-au anunțat autoritățile. Acesta ar putea fi și know-how-ul demult așteptat, pentru că nu a existat până acum un plan care să reprezinte interesele Moldovei. Noi mai degrabă am acceptat să fim parte a unor inițiative care promovau interese străine. Dar iarăși, dacă este să vorbim succint, atunci trebuie să acceptăm faptul că nu poți rezolva într-un an ceea ce ai evitat să rezolvi în 30 de ani. Oricare va fi acea idee, viziune sau strategie, eforturile pentru reîntregire vor dura mult timp”, a declarat Angela Grămadă, președinta Asociației „Experts for Security and Global Affairs”.

Publicitate