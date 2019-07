Deputat europarlamentar: „Au crescut șansele doamnei Kovesi de a deveni procuror șef european”

Vicepreședintele grupului parlamentar al PPE din Parlamentul European, Siegfried Mureșan, susţine că, după acordul pentru noile funcții de conducere ale instituțiilor UE, au crescut șansele Laurei Codruța Kovesi de a deveni procuror șef european.

Europarlamentarul liberal a precizat că, în urmă cu două săptămâni, a spus „clar într-un interviu că prioritatea Franței este poziția de președinte al Băncii Centrale Europene”.

După lungi dezbateri, ieri, 3 iulie, Ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen, a fost propusă în funcția de preşedintă a Comisiei Europene, iar premierul belgian, Charles Michel pentru funcţia de preşedinte al Consiliului European. Anunțul a fost făcut public pe pagina de Twitter a preşedintelui Consiliului European, Donal Tusk. De asemenea, directoarea generală a FMI Christine Lagarde a fost nominalizată de liderii europeni, conducerea Băncii Centrale Europene (BCE)