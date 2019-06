Consiliul Europei cere Moscovei să redeschidă ancheta cu privire la asasinarea lui Boris Nemţov

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) cere Guvernului rus să ”redeschidă şi continue” ancheta cu privire la asasinarea lui Boris Nemţov, un opozant important al lui Vladimir Putin împușcat mortal la Moscova, în 2015, relatează relatează AFP

Parlamentarii cer totodată ”tuturor statelor membre” să introducă pe listele lor negre numele celor care ”au făcut să eşueze măsurile de investigaţie şi procedurile judiciare”, între care citează numele generalului Aleksandr Bastrîkin, şeful Comitetului rus de anchetă, şi adjunctului procurorului general, Viktor Grin.

Această rezoluţie APCE a fost adoptată joi în unanimitate, cu trei abţineri, dar în absenţa parlamentarilor ruşi. Reintegraţi cu drepturi depline miercuri, cu condiţia ”să ia parte la un dialog constructiv” cu APCE, după cinci ani de absenţă, din cauza anexării Peninsulei ucrainene Crimeea de către Moscova, parlamentarii ruşi au boicotat acest vot.

Boris Nemţov, un fost vicepremier al Federaţiei ruse în preşedinţia lui Boris Elţîn, a fost executat la doi paşi de Kremlin, în timp ce lucra la un raport cu privire la rolul jucat de Rusia în războiul din Ucraina.

Un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închsoare după ce a fost vinovat de asasinarea lui Nemţov, iar alţi patru crime, găsiţi vinovaţi de complicitate, au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 11 şi 19 ani de închisoare, fără ca cei care au comandat asasinatul să fie identificaţi.

Într-un raport pe care l-a prezentat la APCE, democrat-creştinul lituanian Emanuelis Zingeris detaliază incorenţe, nereguli şi inconsecvenţe în anchetă şi conchide că ”toate aspectele pertinente ale dosarului nu au fost examinate, iar întregul adevăr nu a fost stabilit”.

APCE este un organ consultativ al Consiliului Europei (CoE), ale cărei 47 de state membre, reprezentate în Comitetul Miniştrilor de Externe, sunt ţinute să-i ia în consideraţie avizele, fără să fie obligate să le respecte.