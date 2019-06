Consiliul Europei a prelungit sancțiunile economice împotriva Rusiei

Consiliul Europei a prelungit cu încă șase luni sancțiunile economice împotriva Federației Ruse, până la 31 ianuarie 2020. Această decizie a fost luată ca urmare a informațiilor actualizate prezentate de cancelarul Merkel și de președintele Macron în cadrul Consiliului European din 20-21 iunie 2019, referitoare la stadiul punerii în aplicare a acordurilor de la Minsk, de care este legată decizia de a menține sau nu sancțiunile.

În urma acestor informații actualizate, Consiliul European a solicitat reluarea de urgență a eforturilor de negociere, în vederea punerii în aplicare a acordurilor de la Minsk, precum și adoptarea de măsuri menite să restabilească încrederea între părți. În acest context, liderii UE au convenit în unanimitate să mențină sancțiunile economice impuse Rusiei. Astăzi, 27 iunie, Consiliul a adoptat această decizie în mod formal prin procedură scrisă.

Măsurile vizează sectorul financiar, sectorul energetic și sectorul apărării, precum și domeniul produselor cu dublă utilizare. Măsurile au fost introduse inițial la 31 iulie 2014, pentru o perioadă de un an, ca răspuns la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, și au fost consolidate în septembrie 2014.

Sancțiunile economice prelungite prin această decizie includ:

Consiliul European din 19 martie 2015 a legat durata sancțiunilor de punerea în aplicare în întregime a acordurilor de la Minsk, care era prevăzută să aibă loc până la 31 decembrie 2015. Deoarece acest lucru nu s-a întâmplat, sancțiunile au fost menținute.