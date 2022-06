Concursul Eurovision 2023 nu va avea loc în Ucraina. Anunțul făcut de organizatori

Deși câștigătorii Eurovision 2022 provin din Ucraina, țara supusă agresiunii rusești nu va putea să devină gazda următoarei ediții a concursului. Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union – EBU), instituția care organizează concursul Eurovision, a anunțat vineri, 17 iunie, că festivalul cântecului european – ediţia 2023 nu va avea loc în Ucraina din motive de siguranță şi organizare.

Potrivit anunțului, concursul Eurovision 2023 ar putea fi mutat în Marea Britanie. Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune anunță că poartă discuții cu BBC pentru ca grupul media britanic să devină „gazda potenţială” a ediţiei din 2023, ce ar putea avea loc în Marea Britanie, după ce a ajuns la concluzia că show-ul de anul viitor nu poate fi organizat în Ucraina.

