Cioloş a fost ales lider al noului grup liberal din Parlamentul European. Mesajul Guvernului de la Chișinău

Fostul premier al României, Dacian Cioloş, a fost ales lider al noului grup liberal din Parlamentul European (PE), numit „Renew Europe” care reuneşte forţe de centru, liberale şi progresiste: partidele din fostul ALDE, partidul „En Marche” al preşedintelui francez, Emmanuel Macron şi partidul Ciudadanos din Spania, alături de Alianţa 2020 din România.

Cu un mesaj de felicitare a venit și prim-ministra R. Moldova, Maia Sandu, unde menționează că „pentru Republica Moldova este esențial să aibă cât mai mulți prieteni în instituțiile europene”.

Totodată, Maia Sandu se așteaptă ca Dacian Cioloș să promoveze integrarea R. Moldova în spațiul UE.

Potrivit Digi 24, Dacian Cioloş a primit 65 de voturi din 106 de la noii colegi de grup. El a fost până acum favorit în cursa pentru șefia grupului parlamentar, bucurându-se de sprijinul deputaților spanioli, germani şi olandezi, dar şi a preşedintelui francez Emmanuel Macron. Totodată, Cioloș devine primul politician din estul Europei care preia președinția unui grup important din Parlamentul European.