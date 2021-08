Atleta din Belarus, forțată să se întoarcă în țară: „Bunica m-a sunat când mă conduceau la aeroport. M-a rugat să nu mă întorc acasă, pentru că nu este sigur”

Atleta din Belarus Krystsina Tsimanouskaya, care a declarat că a fost obligată să-şi suspende participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi să părăsească Japonia, susține că a decis să caute o ieșire în timp ce era condusă la un aeroport din Tokyo, pentru că bunica ei i-a spus că nu este sigur să se întoarcă acasă, în Belarus, notează Reuters.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Reuters, la Varșovia, joi, 5 august, atleta a spus că familia ei se temea că va fi trimisă într-o secție de psihiatrie dacă se va întoarce în Belarus și că bunica ei o sunase pentru a o ruga să nu se întoarcă.

„Bunica m-a sunat când mă conduceau deja la aeroport. Am vorbit câteva secunde. Tot ceea ce mi-a spus a fost: „Te rog să nu te întorci în Belarus, nu este sigur” (…). Mi-aș dori să mă întorc în Belarus. Îmi iubesc țara. Nu am trădat-o și sper că voi putea reveni.

Am vrut să fiu în finală și să concurez pentru medalii (…) Am fost întotdeauna departe de politică, nu am semnat nicio scrisoare și nu am participat la niciun fel de protest, nu am spus nimic împotriva Guvernului din Belarus. Sunt sportivă și nu am înțeles nimic despre viața politică. Nu fac altceva decât sport și încerc tot posibilul să nu fiu atrasă în politică. Poate suna crud din cauza tuturor lucrurilor cumplite care s-au întâmplat în Belarus vara trecută, dar am încercat să mă feresc de asta. Tot ce mi-am dorit a fost să merg la olimpiade”, a spus ea, referindu-se la protestele de anul trecut împotriva președintelui Belaruslui, Alexander Lukașenko.

Purtătorul de cuvânt al lui Lukașenko nu a răspuns cererii de a oferi un comentariu pe marginea declarațiilor făcute de Tsimanouskaya, scrie sursa citată.

Kristina Timonovskaia, atleta din Belarus aflată în conflict cu autorităţile sportive din ţara sa și forțată să se întoarcă în țară, a părăsit miercuri, 4 august, aeroportul Narita din Tokyo cu destinaţia Viena, transmite euroradio.fm.

Presa străină scria că sportiva va face o escală în Austria, iar ulterior va lua avionul spre Polonia, țara care i-a acordat o viză umanitară.

Euro Radio transmite că în ultimul moment pe aeroportul din Tokyo, cu puțin timp înainte de a lua zborul spre Varșovia, sportiva din Belarus s-a mutat într-un avion Austrian Airlines către Austria. Decizia ar fi fost luată de personalul Ambasadei poloneze care a însoțit-o pe Timonovskaia, întrucât mai mulți jurnaliști străini urmau să zboare în Polonia cu același zbor.

Krystsina Tsimanouskaya, în vârstă de 24 de ani, a menționat duminică, 1 august, că se afla într-o secţie de poliţie pe aeroportul din Tokyo. Tsimounouskaya declara că a fost forţată să-şi suspende participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi să părăsească Japonia după ce şi-a criticat federaţia naţională pe reţelele de socializare.

„Solicit ajutorul Comitetului Internaţional Olimpic. Asupra mea se fac presiuni şi mă forţează sa părăsesc ţara, fără acordul meu. Cer Comitetului Internaţional Olimpic să intervină”, declară atleta, într-un videoclip.

Tsimanouskaya urma să participe la competiția de sprint 200 de metri, luni, însă s-a plâns că a fost forțată să participe la o altă cursă după ce niște coechipiere au fost declarate ineligibile.

Situația de la Jocurile Olimpice reprezintă cea mai nouă controversă în care este implicat regimul Lukașenko din Belarus.