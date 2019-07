Astăzi au loc alegeri anticipate parlamentare în Ucraina. Partidul lui Zelenski conduce în sondaje

Cetățenii ucraineni aleg astăzi, 21 iulie, noua componență a Radei Supreme. Alegerile parlamentare ar fi trebuit să aibă loc la 27 octombrie, însă noul președinte, Volodimir Zelensky, a decis dizolvarea Radei Supreme îndată după ce a fost învestit în funcția de președinte al Ucrainei.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, în alegerile anticipate au fost înregistrate 21 de partide și mișcări politice.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Institutul internațional de sociologie din Kiev, în Rada Supremă ar urma să acceadă doar cinci partide: „Slujitorul Poporului”, „Platforma de opoziție – Pentru viață”, „Solidaritate europeană”, „Batikvischyna” și „Putere și onoare”.

Datele arată că peste 50% dintre respondenți au declarat că își vor da votul pentru partidul lui Zelensky, „Slujitorul Poporului”, iar 10% pentru partidul „Pentru viață”. Partidul condus de fostul președinte al Ucrainei,Petro Poroșenko, „Solidaritate europeană”, ar urma să ia 7,9% din voturile cetățenilor. În Radă ar mai urma să intră cu 5,8% partidul „Batikvischyna” și cu 5,1% partidul „Putere și onoare”.