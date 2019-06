Artistă din Georgia, despre proteste: Vrem să arătăm că politicienii ruși nu sunt bineveniți aici

În aceste zile, în Georgia au loc proteste violente în contextul vizitei deputatului rus Serghei Gavrilov, care la deschiderea Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, a ocupat locul Președintelui Parlamentului Georgiei. La manifestații, poliția a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene.

În acest context, dar și pe fonul recentelor proteste din R. Moldova, ZdG a discutat cu artista georgiană Mariam Natroshvili, una dintre creatorii „Muzeului Călător”, un proiect care presupune că artiștii merg în vizită la oameni cu colecții de fotografii și video, toate aflate într-o singură valiză. Miriam ne-a vorbit despre proteste, Pride-ul de la Tbilisi din această săptămână, dar și despre locul artiștilor în politică.

Sursa foto: Fb/arhiva personala