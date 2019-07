Alegeri parlamentare în Ucraina, rezultate preliminare: Cinci partide acced în Rada de la Kiev

„Slujitorul poporului”, partidul preşedintelui Volodimir Zelenski, câştigă alegerile parlamentare anticipate desfăşurate duminică, 21 iulie în Ucraina cu 42.29% după numărarea a 10.29% din voturi, conform informaţiilor furnizate de comisia electorală centrală de la Kiev.

„Platforma de Opoziţie” se clasează pe locul 2 cu 12.75 % din voturi partidul fostului preşedinte Petro Poroşenco al Ucrainei, „Solidaritatea europeană”- , pe locul 3, partidul fostului premier Iulia Timoşenko „Batkivşcina” (Patria), se situează pe locul 4 şi partidul prooccidental „Golos” (Vocea), fondat în luna mai, se află pe locul cinci, potrivit comisei electorale centrale de la Kiev.

După scrutinul de duminică, preşedintele Zelenski a fixat drept priorităţi încheierea războiului cu separatiştii pro-ruşi din estul Ucrainei şi combaterea corupţiei.

Un mesaj de felicitare a adresat şi premierul R. Moldova, Maia Sandu. Astfel, aceasta a ținut să îi felicite pe ucraineni pentru mobilizare și „votul clar împotriva corupției, un vot acordat schimbării, politicienilor noi, care-și asumă să urmeze doar interesul național”.

„Îl felicit pe domnul Președinte Volodimir Zelenski cu rezultatul covârșitor obținut în alegeri de formațiunea de care este susținut. Este o mare responsabilitate să primești încrederea atâtor oameni și îi doresc domnului Președinte și partidului care îl sprijină multă forță și perseverență în promovarea unei agende reformatoare pentru cetățenii ucraineni”, se mai menționează în mesajul Maiei Sandu.

Potrivit datelor, participarea la vot a fost de 49,84%.