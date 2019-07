Adunarea Parlamentară a OSCE a susținut Rezoluția privind ocupația de către Rusia a unei părți din Georgia

Material de pe Hromadske

Comitetul pentru Probleme Politice și de Securitate al Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a susținut Rezoluția privind ocupația de către Rusia a unei părți din Georgia.

Acest lucru a fost discutat în timpul reuniunii Comitetului OSCE, difuzată pe YouTube.

Comitetul a adoptat o Rezoluție în care solicită Rusiei anularea deciziei sale de recunoaștere a independenței Abhaziei și Osetiei de Sud. De asemenea, în textul Rezoluției, Rusia este acuzată de anexarea unei părți a Georgiei. Autoare a textului Rezoluției este deputata georgiană Sophie Katsarava.

De asemenea, Adunarea Parlamentară a OSCE și-a exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și a condamnat Rusia pentru încălcări grave ale drepturilor omului în teritoriile georgiene ocupate.

Anterior, Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a adoptat o Rezoluție privind securitatea energetică în Europa, în care sunt menționate conductelor de gaz Nord stream-2 și Turkish stream, iar Comitetul pentru Probleme Politice și de Securitate al AP a OSCE a adoptat o rezoluție cu privire la militarizarea de către Rusia a Crimeii ocupate, a Mării Negre și a Mării Azov.