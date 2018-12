A murit George Bush sr., fost președinte al Statelor Unite

George H.W. Bush, cel de-al 41-lea președinte al Statelor Unite, a murit la vârsta de 94 de ani, anunță Digi24, citând CNN. Este președintele sub mandatul căruia s-au petrecut transformările radicale din Europa de Est, culminând cu prăbușirea Uniunii Sovietice.

George H. W. Bush a murit la Houston, a anunțat un purtător de cuvânt. În cursul acestui an el fusese spitalizat de mai multe ori. Una dintre internări, în aprilie, s-a întâmplat a doua zi după funeraliile soției sale, Barbara Bush, care a decedat la vârsta de 92 de ani. Bush şi soţia lui au fost căsătoriţi timp de 73 de ani și au avut șase copii.

Actualul președinte al SUA, Donald Trump, şi Prima Doamnă, Melania Trump, au transmis condoleanţe, la moartea lui George H.W. Bush, evocând rolul acestuia în încheierea Războiului Rece.

„Eu şi Melania ne alăturăm naţiuniii care deplânge pierderea fostului preşedinte George H.W. Bush, care aseară a trecut în neființă. (…) În afară de viaţa dedicată total slujirii naţiunii, ne vom aminti de preşedintele Bush pentru devotamentul său de familie – în special pentru dragostea vieţii sale, Barbara. Exemplul lui continuă să trăiască şi va continua să îi stimuleze pe americani să atingă obiective măreţe. Inimile noastre sunt îndurerate de pierderea sa, iar noi, alături de poporul american, transmitem rugăciuni pentru întreaga familie Bush, onorând viaţa şi moştenirea acestui preşedinte”, a transmis Donald Trump prin Twitter.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

Barack Obama, predecesorul lui Donald Trump la șefia SUA, la fel, a venit cu un mesj de condoleanțe în legătură cu moartea lui George Bush sr.

„America a pierdut un patriot și un servitor umil, George Herbert Walker Bush. În timp ce inimile noastre sunt astăzi îngreunate, ele sunt de asemenea pline de recunoștință. Gândurile noastre sunt alături de întreaga familie de Bush în seara asta – și toți cei care au fost inspirați de exemplul lui George și Barbara”, a scris Barack Obama pe Twitter.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

— Barack Obama (@BarackObama) December 1, 2018