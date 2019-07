Votat în două lecturi. Magazinele duty-free din regiunea transnistreană vor fi închise

Parlamentul a aprobat abrogarea unor articole din Codul Vamal, în ceea ce vizează activitatea magazinelor duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituționale care constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, la punctele internaționale de trecere a frontierei de stat.

„În primele cinci luni ale anului 2019, au fost comercializate în magazinele duty-free aproximativ un miliard de țigarete”, a declarat ministra Finanțelor, Natalia Gavriliță, în cadrul ședinței Parlamentului.

Potrivit notei informative a proiectului, organele vamale s-au confruntat cu un șir de deficiențe în exercitarea atribuțiilor ce le revin prin prisma normelor stipulate, fiind imposibilă monitorizarea fluxului de mărfuri ce sunt comercializate în incinta magazinelor duty-free.

„Scopul este exclusiv de a face bani negri pentru că, între 2015 și 2019, această companie a avut un rulaj de 2,8 miliarde de lei, dintre care 75% din volumul mărfurilor erau ilicite. Schema era destul de sofisticată pentru că în schemă erau implicați atât colaboratori ai Poliției de Frontieră, cât și ai Serviciului Vamal”, a precizat în ședință și deputatul Sergiu Litvinenco.

Astfel, Parlamentul a decis modificarea Codului Vamal pentru a exclude eventuale forme de fraudă economică. Respectivul proiect de lege va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.