VIDEO/ Slusari, după audierile de astăzi: „Puzzle-ul privind anul 2013 este complet”

După ce au fost audiați Viorel Bîrca, vicepreședinte al BEM, și Oleg Reidman, ex-deputatul care a prezidat Comisia de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la BEM și situației din domeniul financiar-bancar, președintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din R. Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari, afirmă că „puzzle-ul privind anul 2013 este complet”.

Totodată, marți, la ora 10:00, urmează să fie audiați ex-guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu și ex-guvernatoarea BNM Emma Tăbârță, dar și deputații democrați Sergiu Sîrbu și Vladimir Vitiuc, care astăzi nu au participat.

Potrivit acestuia, toate persoanele audiate anterior „dădeau vina pe acest raport”.